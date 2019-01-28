Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan S.T. cumhuriyet savcılığınca, E.T. ve M.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Van’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
28.01.2019 - 10:47 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,kaçakçılık,Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,
600763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600763.aspx
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