Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri olan, gözaltına alındıktan sonra "Ben paralel yapı üyesiyim" diyen, kalkışma gecesi Genelkurmay karargahındaki eylemleri detaylı anlatan Levent Türkkan, mahkemede ise tüm beyanlarını inkar etti.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından yakalanan Türkkan, savcılıkta FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek, "Ben paralel yapı üyesiyim" şeklinde ifade verdi. Türkkan, örgütteki abilerince verilen emirlere harfiyen uyduğu itirafında da bulundu.

Türkkan, ifadesinde örgütle ortaokul yıllarında tanıştığını, örgüt abilerinin askeri okul sınav sorularını gösterdiğini, onların talimatıyla eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel'in odasına dinleme cihazı koyduğunu anlattı. Örgütte irtibat halinde olduğu kişilerin kod adlarını aktaran ve "Murat'ın evini biliyorum, gösterebilirim." diyen Türkkan, görev yaptığı Genelkurmay Karargahındaki FETÖ mensubu askerlerin isimlerini sıraladı.

DARBE GİRİŞİMİNİ ÖNCEDEN BİLDİĞİNİ KABUL ETTİ

Türkkan, 16 Temmuz saat 03.00'te darbe yapılacağını, 14 Temmuz 2016 Perşembe günü Genelkurmay Başkanı Danışmanı Orhan Yıkılkan'dan öğrendiğini aktararak, "Bana darbenin yapılacağı gün görevimin Hulusi Akar Paşa'yı etkisiz hale getirip işi kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Yine söylediğine göre, Akar Paşa'yı etkisiz hale getirdikten sonra Özel Kuvvetler gelip alacaktı. Bana verdiği görevi sorgulamadan kabul ettim." ifadesini kullandı.

Akar'ın teklifi kabul etmemesinin ardından "Komutanım, yıllardır yanınızdayım. Hiç sizi üzdüm mü size hainlik yaptım mı? Lütfen dediklerimizi yapın. Hiçbir sorun çıkmayacak." dediğini bildiren Türkkan, Akar'ın Akıncı Üssüne götürülüşünü ve Genelkurmay Karargahında olanları detaylı anlattı ve "Sadece darbeye iştirak etmekten değil, Fetullah Gülen cemaati mensubu olmaktan dolayı da çok pişmanım." beyanında bulundu.

AKAR'IN İFADESİNDE, TÜRKKAN'IN EYLEMLERİ

Hulusi Akar da şikayetçi olarak alınan ifadelerinde, Türkkan'ın eylemlerini anlatmıştı. Akar, FETÖ mensubu darbecilerin aniden makam odasına girmelerinin ardından Türkkan'ın "Komutanım otur, kalkma, sakin olun, zorluk çıkartmayın." diye bağırdığını, derdest edildiği esnada elinde tabanca ile "Komutanım sakin olun, vururum, sıkarım." gibi şeyler söylediğini ifade etmişti.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Türkkan, darbe girişimi sırasındaki faaliyetleri dolayısıyla Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davadaki savunmalarında ise beyanlarını inkar etti. Mahkemede, 13 Kasım 2017'de yaptığı savunmada, önceki beyanlarını reddeden ve "Her şey hayal aleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum." diyen Türkkan, darbe girişimine katkı sağlayacak bir davranışının olmadığını ileri sürdü. Türkkan, 24 Aralık 2018'de de darbe girişimine katkı sağlamadığını iddia ederek, "FETÖ ile bağlantım yok. Ne genetiğim ne de aile geleneğim FETÖ'cü olmama müsaade etmez." şeklinde savunma yaptı