Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yargı imamı" olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rasim Kuseyri ile aile bireylerinin örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya yatırdıkları yaklaşık 10 milyon lirayı, bankanın TMSF'ye geçmesiyle çektikleri ortaya çıktı.

"Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden ise 22 yıl 6 aya kadar hapisle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Kuseyri'ye ilişkin hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, davanın delilleri arasına girdi.

Rapora göre, örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'da Rasim ve eşi Bedia Kuseyri'nin 4'er, çocuklarının adına ise 2'şer hesap tespit edildi. Rasim Kuseyri'nin ticari kuruluşlar türündeki hesabının 2 Mart 2015'te kapatıldığı, diğer hesaplarının ise kapatılmadığı belirlendi.

BANKA TMSF'YE GEÇİNCE PARALARI ÇEKTİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2014 Ocak ayında "Bank Asya'ya para yatırın." talimatından sonra Kuseyri'nin hesap bakiyesinde ciddi artışlar olduğu tespitine yer verilen raporda, söz konusu tarihteki bakiyenin 8 milyon 583 bin 500 lira olduğu kaydedildi.

Aynı yılın eylül ayında 5 milyon 472 bin 134 liraya kadar düşen hesap bakiyesi aralıkta 8 milyon 348 bin 285 liraya çıktı. Bank Asya yönetiminin 4 Şubat 2015'te BDDK'ye, ardından 29 Mayıs 2015'te ise TMSF'ye devredilmesinden sonra Kuseyri'nin hesabındaki paranın tamamına yakınını çektiği rapora yansıdı. Bankanın yönetiminin devlete geçmesiyle Kuseyri'nin 8,5 milyon lirayı bulan hesap bakiyesi önce 1 milyon 615 bin 725 liraya, ardından 19 bin 149 liraya kadar düştü. FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 Temmuz'da ise Kuseyri'nin hesap bakiyesinin 20 bin 16 lira olduğu kayıtlara geçti.

Bununla birlikte raporda, Kuseyri'nin "2014 yılı içerisinde sırasıyla 1 milyon 310 bin 682 lira, 30 bin lira, 50 bin lira, 30 bin lira, 667 bin lira, 1 milyon lira, 624 bin 638 lira, 30 bin lira, 2 milyon 550 bin lira, 100 bin lira, 50 bin lira, 285 bin 369 lira, 656 bin lira, 80 bin lira, 50 bin lira, 2 kez 20 bin lira, 545 bin lira, 35 bin lira, 708 bin lira, 20 bin lira 705 bin lira, 30 bin lira, 130 bin lira ve 56 bin 975 dolar, 11 bin 50 dolar ve 158 bin 155 dolar katılım hesabı açtırdığı anlaşılmıştır." bilgisi yer aldı. Raporda, Kuseyri'nin FETÖ soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan çok sayıda kişi ile para transferi yaptığı da ifade edildi.

TALİMATTAN SONRA 9 LİRALIK HESAP MİLYONLUK OLDU

MASAK raporunda, Kuseyri'nin eşi Bedia Kuseyri'nin de hesap bilgilerine yer verildi. Bank Asya'da 4 hesabı bulunan Bedia Kuseyri'nin 2013 Aralık'ta sadece 9 lira bulunan hesap bakiyesi, FETÖ elebaşının talimatının ardından 1 milyon 532 bin 244 liraya çıktı. Bankanın TMSF'ye geçmesinden yaklaşık iki ay sonra Bedia Kuseyri'nin hesap bakiyesinin 10 liraya düştüğü belirtilen raporda, Eylül 2015'te 101 bin 308 liraya yükselen bakiyenin, darbe girişiminin yaşandığı Temmuz'da yeniden 10 lira olduğu kaydedildi.

Ayrıca raporda, "Bedia Kuseyri'nin Bank Asya nezdinde 9 Ocak 2014'te 680 bin TL, 23 Ocak 2014'te 100 bin TL, 9 Ocak 2014'te 330 bin TL ve 4 Haziran 2015'te 100 bin TL katılım hesabı açtırdığı anlaşılmıştır." denildi. Raporda, Bedia Kuseyri'nin örgütün kapatılan kurumlarından İpek Üniversitesinde SGK kaydının bulunduğu da belirtildi. Rasim Kuseyri'nin 4 çocuğunun adına da 2015'te Bank Asya'da hesap açtırıldığı ifade edilen raporda, bunlardan bazılarının aynı yıl içerisinde kapattırıldığı bilgisine yer verildi.

"PARA YATIRMAK TEK BAŞINA SUÇ"

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 30 Ekim 2014'teki toplantısından sonra sözde cemaat yapılanması için "legal görünümlü illegal yapı" tanımlaması yapıldı. Bu tarihten sonra örgüt elebaşı Gülen'in "Bank Asya Okçular tepesidir, sakın terk etmeyin." talimatıyla örgüt mensupları bankaya para yatırmaya başladı. Bu süreçte kimi örgüt mensupları evini satarken kimisi de başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya mevduat girişi yaptı. Örgüt elebaşının talimatından sonra 6 bin, 1 Aralık 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında ise 400 bin hesabın açıldığı kayıtlara geçti.

Hesaplara para yatırma işlemi, bankanın TMSF'ye devredildiği tarihe kadar devam etti. Bankanın mali durumunun kötüye gitmesi nedeniyle BDDK 4 Şubat 2015'te banka yönetimini devraldı. Kurul, 29 Mayıs'ta bankanın TMSF'ye devredilmesini kararlaştırdı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün temyizinde, "17/25 Aralık sonrası Bank Asya'ya para yatırma"yı tek başına FETÖ üyeliği için kanıt saymıştı.