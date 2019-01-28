Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, "O dönemin brifingli yargısının çeşitli işkence ve tehditler sonucunda aldığı ifadeler, ne yazık ki bu insanları hala içeride tutturuyor. Biz yeniden yargılama istiyoruz." dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, basın açıklaması yaptı. MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Öner, burada yaptığı açıklamada, her ayın 28'inde basın açıklaması yaptıklarını belirterek, şu anda cezaevinde bulunan 28 Şubat mahkumlarının af istemediğini söyledi.

"28 ŞUBAT HALA TÜM AĞIRLIĞIYLA DEVAM EDİYOR"

Yaptıkları eylemlerin af üzerine olmadığına dikkat çeken Ali Öner, "Ne yazık ki 28 Şubat postmodern darbesini gerçekleştirenler, 'Bu eylem bin yıl sürecek' dediler. Daha sonraki iktidarlar her ne kadar 28 Şubat'ın bittiğini söylüyorlarsa da, şu anda içerideki mahpuslar ve birçok mağduriyet göz önüne alındığında, bize 28 Şubat'ın hala tüm ağırlığıyla devam ettiğini göstermektedir. O dönemin brifingli yargısının çeşitli işkence ve tehditler sonucunda aldığı ifadeler, ne yazık ki bu insanları hala içeride tutturuyor. Biz yeniden yargılama istiyoruz." diye konuştu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İbrahim Asım Bilir de, "Teşebbüsün ötesine geçip gerçekleşmiş bir darbe olarak gündemimize oturan 28 Şubat darbesi hala insan öğütürken, 20-25 yıllık mahpusların aileleri cezaevi yollarında süründürülürken, çocuklar babasız büyümek, anneler çocuklarına hasret bir ömür sürdürmek zorunda kalırken yeni bir yıla girdik." dedi.

Bilir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Beraat etmesi gerekirken bir torba dosyaya dahil edilen, en ağır yorumda bile 'nitelikli süreli hapis' cezası alması gerekirken 'siyasi nitelikli müebbet hapis' cezası verilen, oynanmış dijital kayıtlara cezalandırılan, avukatsız ve işkenceli sorgulamaları imzalatılan sahte ifade tutanaklarına dayanılarak gençlikleri ellerinden alınan, toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da iş yerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpuslarına, özgürlük talebiyle bir kez daha karşınızdayız. Defalarca vurguladığımız üzere kendilerini tutuklayanlar, tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan 28 Şubat mahpuslarının hak taleplerine kulak vermek ve bu talebin gereğini yerine getirmek başta yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir."

MAZLUMDER olarak, brifingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri, iş yoğunluğu bahanesini bir tarafa atarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ettiklerini söyleyen Bilir, "28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.