Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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MARMARİS İLÇE YÖNETİMİ DE İSTİFA KARARI ALMIŞTI

Marmaris’te, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) asil ve yedek ilçe yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ve partilerinden istifa etti. CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, istifalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bizler isimlere takılmıyoruz, antidemokratik hareketler ve ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmamasına tepki olarak istifa ediyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi’nin (PM), Marmaris’te 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ali Acar’ın yerine Mehmet Oktay’ı aday göstermesi bazı tepkilere neden oldu. PM’nin bu kararının ardından CHP Marmaris İlçe Örgütü, bu sabah toplantı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay ile asil ve yedek toplam 31 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve partilerinden istifa etme kararı aldı. Karar basın açıklamasıyla kamuoyuna da duyuruldu.

ALİ ACAR KİMDİR?

1955 Marmaris doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Marmaris’te tamamladı. Muğla Ticaret Lisesi öğrencisi olduğu yıllarda otel, pansiyon ve kamping işletmeciliğine başladı. Marmaris’in ilk turizm işletmecilerinden birisi olarak sektördeki yerini aldı. Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı ve Marmaris’e döndü. Ailesine ait otel, pansiyon, kafeterya işletmelerinde iş yaşamına devam etti. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) yönetiminde başkan yardımcısı olarak 6 yıl, Marmaris Ticaret Odası’nın ise kurucuları arasında yer alıp yönetim kurulunda 4 yıl görev yaptı.

Siyasi yaşamının başından bu yana üyesi bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi adına 1999-2004 yılları arasında Marmaris Belediye Meclisi’nde 5 yıl görev yaptı. 2004 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden yüzde 57 oy oranıyla Marmaris Belediye Başkanı seçildi ve halen bu görevine devam ediyor. 1980 yılında Sevgi Acar’la evlendi. Yüksek öğrenimlerini tamamlamış bir kızı ve bir oğlu var.