Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken, işçilerin de dumandan etkilendiği belirtildi.