Yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken, işçilerin de dumandan etkilendiği belirtildi.
Mersin'de çakmak fabrikası yanıyor
28.01.2019 - 15:47 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çakmak fabrikasında yangın çıktı.
Yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.
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