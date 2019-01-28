Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına  tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Eski Aydın İl  Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ömür Candemir'in hazır olmadığı  duruşmada söz alan sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti.

Sanıklar ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından  mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski Aydın İl Emniyet Müdürü İstihbarat Şube Müdürü  Ömür Candemir, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Yanar'ın da aralarında  olduğu 9 sanığa 5 yıl 7 ay 15 gün ile 10 yıl 2 ay 15 gün arasında değişen hapis  cezası verdi. Yargılanan eski polis Numan Öz ise beraat etti.

Metin Dedeoğlu, Mehmet Demir ve Ömür Candemir'in tutuklanmasına  hükmeden mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Candemir hakkında da tutuklamaya  yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Aydın'da 2010-2012 yıllarında MHP'li bazı yöneticiler, Aydın Ticaret  Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ve büyükşehir olmadan önce Aydın Belediyesi  yöneticilerini yasa dışı yollardan dinlediği gerekçesiyle aralarında dönemin  Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ömür Candemir'in de bulunduğu 10  polis hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca 2013 yılında soruşturma  başlatılmıştı.
 