Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Mavi Balina oyununa karşı  aileleri uyardı.

Çocukları, Mavi Balina ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı  korumak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Sayan, "Oyun kılıfıyla  kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda  viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor." dedi.

Sayan, ailelerin bu noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun  (BTK) internet kullanıcıları için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının  bulunduğu "guvenliweb.org.tr" adresinden de dijital dünyanın tehlikelerine karşı  bilgi edinebileceklerine dikkati çekerek, ailelerin, öncelikle çocukların  internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olup, onlarla  güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Ailelerin, Mavi Balina gibi sözde oyunlara karşı neler yapılması  gerektiğine değinen Sayan, şunları kaydetti:

"Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik  olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olun.  Çocuğunuzun internete erişiminin, aileyle ortaklaşa kullanılan bir bilgisayar  üzerinden olmasını sağlayın. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik aletlerde  ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun. Ekrana bakarak geçirdiği  zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuğunuzla internet dünyasını birlikte  keşfederek, ona rol model ve rehber olun. Mahremiyet bilinci oluşturun,  çocuklarınıza gerçek hayatta olduğu gibi internette de tanımadığı kişilerle  iletişim kurmaması gerektiği bilincini verin.İnternette yayılan yeni akımları  takip ederek, http://www.guvenliweb.org.tr/ ve http://guvenlioyna.org.tr/  internet sitelerinden dijital oyunlardaki ve sanal ortamdaki tehlikelerine karşı  bilgi edinin. Çocuğunuzun davranışlarını yakından gözlemleyin. Ruh halinde  değişiklik, iletişimde azalma, çalışma isteksizliği ve ders notlarında düşüş gibi  beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. Eğer çocuğunuzun Mavi Balina  oyununu oynadığını fark ederseniz, elektronik aletlerden uzak kalmasını  sağlayarak uzmanlardan destek alın."