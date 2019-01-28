Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 18.45'te merkez üssü Adana Tufanbeyli olan bir deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 18.45'te merkez üssü Adana Tufanbeyli olan bir deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
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