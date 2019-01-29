Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’de 15 Ocak günü öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur, 16 Ocak’ta da gece boyunca devam etmiş, denizin taşması, geminin karaya oturması, ağaçların devrilmesi, çatıların uçması gibi çok sayıda olumsuzluk kenti felç etmişti. Fırtına ve şiddetli yağmur, ekili alanlarda da su baskınlarına yol açmış, özellikle seralar sulara gömülmüş ve ürünler büyük zarar görmüştü. Yağmur nedeniyle merkez Akdeniz ile Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde bulunan birçok sera zarar görürken, yaşanan afet nedeniyle özellikle sebzede yüzde 70 verim kaybı yaşandı. Merkez Akdeniz ilçesinde 8 mahallede 175 çiftçi afetten etkilenirken, salatalık, patlıcan, biber ve domates gibi ürünler zarar gördü. 3 bin 700 dekar alanda zarar oluşurken, 6 milyon 640 bin 50 lira zarar meydana geldi.

TARSUS'TA 49 MİLYONLUK ZARAR

Kentte en büyük zarar ise Tarsus'ta ortaya çıktı. 49 mahallede 584 çiftçinin serası sular altında kalırken, çilek, biber, marul, kabak, patlıcan, karnabahar, buğday, lahana, nar, ıspanak, sivri biber, buğday gibi ürünler sulara gömüldü. 26 bin 191 dekar alan su baskınından zarar görürken, 49 milyon 948 bin 275 lira zarar ortaya çıktı.

Anamur'daki çiftçileri ise su baskını, dolu ve fırtına vurdu. 12 mahallede 10 çiftçi zarar görürken, çilek, zeytin ve muz ürünlerinde büyük zarar oluştu. 33,75 dekar alanda zarar olurken, 85 bin 747 lira zarar oluştu.

Silifke ilçesinde de fırtına ve dolu etkili oldu. 9 mahallede 215 çiftçi fırtına ve doludan etkilenirken, erik, domates, bakla, patlıcan, çilek, limon ve salatalık zarar gördü. Bin 3 dekar alanda fırtına ve dolu etkili olurken, 4 milyon 825 bin 520 lira zarar belirlendi.

Mersin'de özellikle 4 ilçede etkili olan fırtına, yağmur ve dolu, 88 mahallede 984 çiftçiye zarar verirken, 30 bin 837 dekar alanda hasar oluşturdu. Taslak olarak hazırlanan ve kabul edilen hasar tespitine göre 61 milyon 499 bin 592 lira zarar ortaya çıkarken, özellikle sebzede yüzde 70 verim kaybı oluştu.