Ankara’da 5 Suriyeli’nin ölümüyle sonuçlanan mobilya yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara'da 5 işçinin öldüğü yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
29.01.2019 - 12:21 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da 5 Suriyeli’nin ölümüyle sonuçlanan mobilya yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : Ankara,yangın,
601017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601017.aspx
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