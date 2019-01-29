Ankara’da 5 Suriyeli’nin ölümüyle sonuçlanan mobilya yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.