15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak araçları kaldırma çalışmalarına başladı. Kazayı görerek yavaşlayan meraklı sürücüler nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.