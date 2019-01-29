15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak araçları kaldırma çalışmalarına başladı. Kazayı görerek yavaşlayan meraklı sürücüler nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
29.01.2019 - 14:29 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, bölgede trafik durma noktasına geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,trafik kazası,İstanbul,
601047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601047.aspx
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