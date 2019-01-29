Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık stajyer muhasebeci E.B. ile avukatı hazır bulundu. Bank Asya hesabı olan, kriptolu haberleşme aracı by lock görüşmelerinde örgütün sözde büyük bölge sorumluları ile içerikler ele geçirilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan E.B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, by lock isimli programı kullanmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.B.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÖĞRENCİYE BYLOCK CEZASI

Aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka dosyada by lock kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğrenci S.A. da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.