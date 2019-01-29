Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği heyette şu isimler bulunuyor:
"Yapımcılar, Birol Güven, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı, Şükrü Avşar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım; oyuncu yapımcılar, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, oyuncular Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz ve yönetmen Onur Tan."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği heyette şu isimler bulunuyor:
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı külliyesi,Recep Tazzip Erdoğan,Birol Güven,Kerem Çatay,Mehmet Bozdağ,Serdar Öğretici,Bahadır Özdener,Elif Dağdeviren,