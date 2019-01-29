Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Gürcistan arasında sınır kapısı olan Sarp Sınır kapısında 31 Ocak Perşembe günü bir süre geçiş işlemleri yapılamayacak. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Sarp Sınır Kapısının modernizasyonuna yönelik çalışmalar nedeniyle araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemleri geçici olarak sahanın Gürcistan’dan giriş yönünde gerçekleştirilmekteydi. Bu şekilde hizmet verilen yolcu salonları ve yaya koridorları, inşaat çalışmaları tamamlandığından, esas yerlerine taşınacaktır. Bu nedenle, 31.01.2019 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bakanlığımız sistemleri geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır. Bununla birlikte, Gürcistan’a Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Kara Sınır Kapıları açık durumda olup, yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri için söz konusu sınır kapılarından hizmet verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.