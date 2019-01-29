Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden “Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız” notu düşülen paylaşımı ile son dört günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele amacıyla “Sokak” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Paylaşımda, 27 ilde düzenlenen “Sokak” operasyonları ile 256 şüpheliye adli işlem yapılarak, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap, 7 tabanca, 84 fişek, 3 hassas terazi ve 21 bin 405 Türk Lirası para ele geçirildiği bildirildi.