Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’cü Erhan Başyurt ile yakın döneme kadar sosyal medya üzerinden yazıştığını ortaya çıkardığımız Sözcü’nün gölge patronu Ertuğrul Akbay, panikle sözde bilirkişi raporu hazırlatarak kendini aklamaya çalıştı. Mahkemeler nezdinde hiçbir kıymeti bulunmayan raporda, gazetemizin ifşa ettiği belgelerin sahte olduğu öne sürüldü. Akbay’ın ‘savcılığa sunuldu’ dediği savunma metni komik ifadelerle dolu.

YEMİNLİ Mİ DEDİNİZ?

Yeminli bilişim uzmanı olduğu belirtilen T. Koray Peksayar adlı kişi tarafından hazırlandığı söylenen rapor belli ki apar topar ve sadece kamuoyunu yanıltmak üzere hazırlanmış. Sözcü, sosyal medya kullanan ya da bilgisayarla birazcık yakınlığı olan sıradan kullanıcıların bile fark edebileceği detayları görmezden gelerek ya da çarpıtarak savcılığa gitmiş.

Mesela metinde “Materyalin doğruluğu ispat edilememektedir. Sayfalarda görülen Facebook’a ait marka ibareleri, sayfa özellikleri ve adresleri bulunmamaktadır” deniliyor. Hâlbuki hepsinde ID numaraları kayıtlı. Bu ID’lerin sadece ilgili belgeye ait olduğu bilinen bir gerçek. Üstelik tarafımızdan yayınlanan belgelerin doğruluğunu PC web üzerinden kontrol etmek yerine mobil uygulamalardan kontrol ederek (ki bilişim uzmanı böyle hata yapmaz) bu belgelerin yalan olduğunu öne sürüyorlar. PC web üzerinden kontrol ettiklerinde acı gerçekle yüzleşmeleri sadece birkaç saniyelerini alacak.

BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR

“Facebook üzerinden yapılan yazışmalarda mutlaka tarih ve saat yer alması gerekir. Erhan Başyurt ile görüşmede yıl girdisi yok” diyorlar. Ve bunu yine bilirkişiye onaylattırıyorlar.

Aslında böyle diyerek belgelerin üretilme değil sözde darbe girişiminin hemen akabinde kayıtlara girdiğini doğrulamış oluyorlar. Zira Facebook yazışmalarında niye tarih olmadığını bir çocuğa dahi sorsanız size anlatır.

Biz de anlatalım. Yazışmalar üzerinden geçen süreye göre saat, gün, hafta, ay ve yıl olarak görülür. Geçmişe yönelik belgeyi bugün kontrol ettiğinizde bu ayrıntıyı göreceksiniz. Ancak, bize ulaşan belgeler o an elde edildiğinden yıl bilgisi yer almıyor. Yazışmanın elde edildiği tarih bu bakımdan önemli. Yani 15-16 Temmuz’daki belgeler üzerinden yıl ay ve hafta geçmediği için bu belgede yer alamaz. Bunun kontrolü çok basit üstelik bilirkişiye de gerek yok. Özetle bu da belgenin üretim değil gerçek olduğunun hatta o tarihten itibaren ilgili kurumların arşivinde yer aldığının delili.



Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın Instagram hesabında “g” harfi “q” çıkmışmış. Akbay gazete çıkarıyor ama font nedir bilmiyor. Bilgisayardan ve cep telefonundan girdiğinde farklı fontlar çıktığından haberi yok.

INSTAGRAM’A BAŞVURUN

Gelelim bir başka komediye; Ertuğrul Akbay’a ait https://www.instagram.com/ertugrulakbayofficial/ instagram hesabına ait belgeler uydurmaymış! Bilirkişi de öyle demişmiş. Sebebi de “ertugrulakbayofficial “ hesabındaki “g” harfi “q” çıkmışmış. g’nin kuyruğu yokmuş. Yine aynı metot. Mobil uygulama ile PC uygulamaları arasında ekran görüntüsü bakımından farklılıklar vardır. Ki bunu devletin ilgili bilişim uzmanları zaten inceleyecektir. Panik yapmaya gerek yok. Ancak, Sözcü bilirkişi yerine keşke içerideki bir stajyere görev verseydi de PC’den bu hesabı bir kontrol ettirseydi. “g” harfinin alt kısmının instagramın kendi özelliğinden kaynaklı olarak silik/belirsiz olduğunu öğrenecekti. Neyse öğrenmenin yaşı yoktur.



BU BELGE BİLE BİTİRMEYE YETER

Aslında bu kadar bilişim dersine hiç gerek yok. Ertuğrul Akbay ile yazışmaları deşifre olan FETÖ’cü Erhan Başyurt’un panikle kendisi gibi firari Ergun Babahan’a “Abi eski yazışmalarım yayınlandı. Silmiştim ben onları” diye yazması ve daha sonra ondan akıl alarak internet sitesinde yazı yazması bile tek başına belgenin doğruluğunu ispatlıyor.

BİLİRKİŞİ NASIL SEÇİLİR?

Bilirkişileri mahkemeler tayin eder. Sanık veya tanıkların hazırlattığı raporlar dikkate alınmaz. Mahkemelerin görevlendirdiği bilirkişi incelemesini yapar. Belge Adli Tıp Kurumu ya da türüne göre ilgili birime gider. Detaylı araştırmadan sonra karar verilir. Yani Sözcü’nün gölge patronu, sözde bilirkişi raporuyla suç bastırmaya çalışırken boşuna çabalıyor. Akbay hakkında gerekli kanuni adımı atacağız.