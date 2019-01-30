Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 3’ü albay, 4’ü yarbay, 4’ü binbaşı, 9’u yüzbaşı, 27’si üsteğmen ve 1’i teğmen olmak üzere toplam 48 pilot hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin mahrem imamları olduğu tespit edilen 15 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.