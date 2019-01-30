Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda hassasiyetle kullanılıyor.

FETÖ ile bağlantı ihtimali olan personelin belirlenmesine katkı sağlayan kıstasların etkinlikle kullanılması sonucunda, olağanüstü halin kaldırılmasının ardından geçen yaklaşık 7 aylık sürede TSK’da 1076 personel bakan onayıyla açığa alındı.

Açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz Kuvvetleri ve 345'inin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi. Açığa alınan personele yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, "FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe, TSK daha da güçleniyor. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk, silah arkadaşlığı, dayanışma arttıkça TSK'nın da gücü artıyor. Böylece TSK, daha etkin, daha caydırıcı ve daha saygın hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.