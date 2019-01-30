Partisi CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı olacak. 31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, partisi CHP'den istifa etmişti. Sarıgül, DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Sarıgül, Aksakal'la birlikte yerel seçimlerde DSP'den Şişli'ye aday olacağını açıkladı.
DSP Genel Başkanı açıkladı: Adayımız Mustafa Sarıgül
30.01.2019 - 13:27 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mustafa sarıgül,
601222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601222.aspx
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