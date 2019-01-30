Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.

