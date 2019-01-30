Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.
Türk heyeti Rusya'ya gidiyor
30.01.2019 - 16:28 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı heyeti, Moskova'da Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatıracak.
Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,RUSYA,
601249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601249.aspx
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