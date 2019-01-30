Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Uluçay, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Uluçay, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülmüş, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.