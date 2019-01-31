Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başını CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un çektiği bir grup, İhlas aleyhine teklif hazırlamaya çalışıyor. CHP’nin FETÖ ile yaptığı ayak oyunlarını en iyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli biliyor. Bahçeli, önceki yıl İhlas Medya yöneticilerini kabulde yaptığı açıklamada “FETÖ siyasette MHP’yi, ticarette İhlas’ı hedef almıştır” diye konuşmuştu. CHP’yi kasetler üzerinden dizayn eden FETÖ, MHP’yi yargı üzerinden kurultay kumpasını tezgâhlayarak dağıtmaya çalışmıştı.