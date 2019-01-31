Başını CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un çektiği bir grup, İhlas aleyhine teklif hazırlamaya çalışıyor. CHP’nin FETÖ ile yaptığı ayak oyunlarını en iyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli biliyor. Bahçeli, önceki yıl İhlas Medya yöneticilerini kabulde yaptığı açıklamada “FETÖ siyasette MHP’yi, ticarette İhlas’ı hedef almıştır” diye konuşmuştu. CHP’yi kasetler üzerinden dizayn eden FETÖ, MHP’yi yargı üzerinden kurultay kumpasını tezgâhlayarak dağıtmaya çalışmıştı.
FETÖ, siyasette MHP’yi ticarette İhlas’ı hedef aldı
31.01.2019 - 06:57 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 07:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ ile kol kola ilerleyen CHP, İhlas’a FETÖ’ye karşı durduğu için bedel ödetmek istiyor.
Etiketler : Devlet Bahçeli,FETÖ,
601324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601324.aspx
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