BAŞA DÖN
Arama
Kapat
Ana Sayfa
Abonelik
E-Gazete
Bizim Sayfa
Turkiye Newspaper
ARAMA
VİDEO
FOTO
Türkiye Gazetesi
YAZARLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM
POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
OTOMOBİL
SAĞLIK
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
Kültür-Sanat
Eğitim
Emlak
15 Temmuz Destanı
E-Gazete
Arşiv
Gazete Oku
GÜNDEM
-
Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe
EKONOMİ
-
Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? (31 Ocak 2019 dolar - euro fiyatları)
SPOR
-
Galatasaray'ın yeni golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'da
GÜNDEM
-
İtfaiye aracı şarampole devrildi: 2 yaralı
EKONOMİ
-
2018'de dış ticaret açığı yüzde 28,3 düştü
GÜNDEM
-
2018'de Türkiye'nin turizm geliri arttı
YAŞAM
-
Parkta küçük çocuklar birbirine girdi
YAŞAM
-
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! (31 Ocak 2019 hava durumu)
GÜNDEM
-
'Mavi Balina' timi kuruldu
YAŞAM
-
İstanbul’da asker uğurlama konvoyundaki gençler trafiği tehlikeye düşürdü
MAGAZİN
-
Ünlü sunucu Esra Erol, iç varis ameliyatı oldu
SPOR
-
Gediz’de Afrikalı futbolcular ilgi odağı oldu
YAŞAM
-
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
YAŞAM
-
Yoğurt kaplarında uyuşturucu sevkiyatı
SPOR
-
Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiralıyor
SPOR
-
Barcelona'nın eski yıldızı Bojan Krkic, Sivasspor ile anlaştı
YAŞAM
-
Eyüpsultan'da ehliyetsiz sürücü dehşeti
YAŞAM
-
Adıyaman’da hırsızlık operasyonu
SPOR
-
Haluk Şahin: "Burası bir maden ve bu madeni güzel işlersek iyi futbolcular çıkar"
YAŞAM
-
Kendini asan adamı ipten vatandaş aldı
Ana Sayfa
>
GÜNDEM
>
2018'de Türkiye'nin turizm geliri arttı
2018'de Türkiye'nin turizm geliri arttı
31.01.2019 - 10:03 |
Son Güncelleme:
31.01.2019 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A-
A+
Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Turizm geliri,ekonomi haberleri,
601361
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601361.aspx
YORUMLAR
ARKADAŞINA ÖNER
VIDEO HABER
Taksim Camii’nin minaresinin külahı yerleştirildi
Karayolunda kepçe dehşeti saniye saniye kamerada
AVM önünde silah sesi paniğe neden oldu
Piyasalar
Fark %
BIST 100
105478
% 1.24
USD
5.2291
% -0.82
EURO
6.0117
% -0.19
GBP
6.8663
% 0.16
Altın
221.904
% 0.02
FOTO HABER
Her sabah poğaça ve simit tüketenler dikkat!
Karaciğer yağlanması nasıl tedavi edilir?
2019 Survivor Türkiye Yarışmacıları Belli Oldu! Survivor 2019 Türk Yarışmacıları Kimler?
Ad
IDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK
Danışma Hattı : 444 0 144
KAPAT