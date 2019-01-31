Prof. Dr. Ortaylı, Burdur'un Bucak ilçesinde, Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen seminere katıldı. Ortaylı, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Konferans  Salonu'ndaki seminerde, Türkçenin önemli bir mesele olduğunu ve doğru  kullanılması gerektiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin Türkçeyi bozuk kullandıklarına değinen  Ortaylı, "Maalesef üniversitelerimiz, liselerimiz çocuklarımıza doğru dürüst Türkçe nedir, nasıl konuşulur, Türk dilinin grameri, telaffuzu nasıldır, nasıl muhafaza edilir bunları veremiyorlar ve insanlar televizyondan, şuradan, buradan, şantözlerden edindikleri garip bir Türkçe ile konuşuyorlar." ifadelerini  kullandı.

Ortaylı, Türkçenin yanlış kullanımıyla ilgili izlenimlerini şu  sözlerle aktardı:

"Bir televizyon spikeri kızcağız 'başkan' diyemiyor, 'başgan' diyor. Bunu bir spiker söylüyor. Türkçeyi ağzının arkasına atmış öyle konuşuyor. Tiyatrocular, sinemacılar, televizyon ve radyo spikerleri o dili temsil ederler. Türkiye Cumhuriyeti eğitim bakımından kendini yaralamış bir cumhuriyettir. Bunun  üstünü kırmızı kalemle çizin. Eğer bugün büyük bir buhranın içine girmişsek  bundan daha büyük bir problem olamaz. Nasıl çıkacağımızı bilemiyorum. Rüyalarıma  giriyor. Ben her gece öğretmenler görüyorum, birtakım saçma sapan şeyler  konuşuyoruz. Demek ki kafamı çok meşgul ediyorlar. Yani benim Türkiye'nin kültür  buhranını, eğitim çıkmazını nasıl atlatacağına dair fazla bir fikrim yok. Bu çok  önemli bir fasıl. Bunu çözemiyorum."

Türkiye'nin en sıkıntılı zamanında bile öğretmen yetiştirdiğini dile  getiren Ortaylı, eski Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati Uğural'ın kurduğu  eğitim enstitülerinin bu konuda başarılı olduğunu belirtti.

Ortaylı, Türkçeyi doğru kullanmanın önemine vurgu yaparak "RTÜK'ün  iletişim araçlarında cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmak, yanlış Türkçe  konuşmaktır. Bu cumhuriyet üzüm, tütün, tahıl parasıyla bile zor geçindiği  vakitte, dışarıya yetişmeleri için mühendis, hekim, metalurji mühendisleri  yollamış." diye konuştu.

Ortaylı'ya daha sonra şehri ziyareti anısına çeşitli hediyeler verildi.

 