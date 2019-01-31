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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Kuzey Irak'a hava harekatları
31.01.2019 - 11:08 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,kuzey ırak,
601391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601391.aspx
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