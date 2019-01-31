Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Şehirlerimizi yönetme anlayışımızın özünü, milletimize vereceğimiz sözlerin çerçevesini oluşturan manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Belediye başkanlığına aday olan AK Partili ve Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her birine şimdiden başarılar diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak, AK Parti'yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum.

Milli iradenin üstünlüğüne yürekten bağlı bir parti olarak 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ve dik duruyoruz endişeniz olmasın.

"İŞTE O ZAMAN GÖNÜLDEN GÖNÜLE KÖPRÜ KURULUR"

İnsan şehirler kurar. Yollar, köprüler yapar. Kıtadan kıtaya uzanır. Uzaya çıkar. Ama gönlü ancak bir gönülde sükuna erer. Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder. Bir gönüle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızın hayali, bir delikanlının umudu, bir yaşlının yalnızlığı, bir çocuğun kucak açısı ile birlikte gönülde karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca çiçeğe gönlünü açıp rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. Göğsünde bir et parçası değil, alemi taşır.

Şehri emanet görmek, emanet almak ancak gönül sahibi ise olur. Gönüllere girerek olur. İşte o zaman gönülden gönüle köprüler kurulur. Seyyit Nesimi'nin dediği gibi "Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, gül alırlar gül satarlar, çarşıda pazar güldür gül." Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur. AK Parti olarak şehirlerimize, belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz.

"BİREYSEL HIRSLAR..."

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde; etnik, kültürel ve dini ayrımcılık gibi demokrasiye meydan okuyan eğilimler yükselişe geçmiş durumda. Son iki asırda çevre kirliliğinden terör olaylarına ve savaşlara kadar pek çok sıkıntıyla boğuşan dünyamız tarihi bir yol ayrımına gidiyor. Bu tablo bizi diğer meselelerin yanı sıra, şehir tasavvurumuz ile bunlarına ayrılmaz parçası olan belediye hizmetlerinde daha çok düşünmeye sevk ediyor. Dünyayı ve hayatımızı nasıl idrak ediyorsak yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz.

Nasıl oldu da böylesine ince fikirli zevkli medeniyet müktesebatından böylesine hoyrat bir şehircilik geçmişine savrulduk? Bize göre şehirlerin sıkıntılarının temelinde insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor.

"CUMHUR İTTİFAKI PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR..."

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Cumhur İttifakı'nın tanımı budur, pazara kadar değil inşallah mezara kadar. Milletin değerlerine sahip çıkmayanların şehircilik mirasına sahip çıkması zaten işin tabiatına aykırı olurdu.

Türkiye, uzun süre yönetimine hakim olan vizyonsuz, öngörüsüz, kifayetsiz, istikrarsız milletin derdiyle dertlenmediği için hastalıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır. Açık yüreklilikle kabul etmek gerekir ki, kadim şehirlerimiz dahi bu hastalıktan kendini kurtaramamıştır. Bizler tüm siyasi hayatı bu çarpıklıklarla mücadeleyle geçen AK Parti kadroları olarak şehirlerimizin ve ülkemizin hizmetine koştuk. Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur. Ama milletimiz ve tarih şahittir ki tüm gücümüzle ülkemizi maddi ve manevi medeniyet değerleriyle yeniden buluşturmak için çalıştık. Azmettik, gayrettik, çalışıyoruz ve çalışacağız.

"AK PARTİ BELEDİYECİLİKTE ÇIĞIR AÇAN KADROLAR TARAFINDAN KURULDU"

Şuna inanıyoruz, bizimkisi bir aşk hikayesidir. Aşk ise kişinin sevdiğinde yok olmasıdır, laf ile aşk olmaz. Sevdiğinizle yok olursanız aşk olur. Şehirlerimizi mazisiyle barışık ve geleceği kucaklayan hizmetlere kavuşturmak amacıyla gece gündüz ter döktük. Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat eserler ortaya koyduk. AK Parti belediyecilikte çığır açmış kadrolar tarafından kurulmuş bir partidir.

"ÜMRANİYE'DE 39 VATANDAŞIMIZ ÖLDÜ..."

Milletimizin karşısına 94 seçimlerinde; bu ülkenin CHP'den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek yola çıktık. Çünkü CHP çöptür, CHP çukurdur, CHP çamurdur. Öyle devraldık İstanbul'u. Ve onlardan tamamen arındırdık. Eğer Ümraniye'deki çöp depolama alanı patlamak suretiyle 39 vatandaşımız orada öldüyse bunun hesabının sorulması gerekir. Kimdi belediye başkanı? İlçede de CHP, büyükşehirde de CHP. Her yer böyleydi, Ankara farklı mıydı? Hayır. Ama buraları teslim aldık. Aldıktan sonra İstanbul, Ankara değişti. Ancak teslim alınmayan yerlerde halen susuzluk devam ediyor. İzmir... Ama ne İstanbul'da ne Ankara'da susuzluk diye bir şey kalmadı. Altyapı, yol, kaldırım, su, çöp, hava kirliliği bütün bunlar temel hizmet alanındaki sorunları çözmeden şehirlerimizi kalkındıramayız dedik. Kısa sürede üstesinden geldik.

"HİZMET YARIŞINDA DA EN ÖNDE OLDUK"

Ülkemizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere karşı, 15 Temmuz’da olduğu gibi milletimizle birlikte mücadele ederken, hizmet yarışında da yine en önde olduk. Şimdi de, “tevazu samimiyet ile gayret ile memleket işi gönül işi” diyerek, “gönül belediyeciliği” sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz.

Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oyunu almaktır. Her seçimin bir imtihan olduğunu biliyoruz.

31 Mart 2019 imtihanından başarıyla çıkmak için, geçmişte yaptığımız hizmetlerle yetinmiyoruz. Bu büyük müktesebatın yanında, şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak yeni projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Bakanlıklarımızdan en küçük belediye birimlerimize kadar, şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları, hizmetleri bu strateji belgeleri üzerinden takip edeceğiz.

Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz. Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız.

Merkezi yönetim birimlerimizin 81 ilimizdeki yatırımlarının takibiyle ilgili bir sistemi zaten kurmuştuk. Tecrübe ve bilgi paylaşımından tasarruf ve şeffaflığa kadar pek çok faydasını göreceğimize inandığımız bu sisteme, belediyelerimizi de entegre edeceğiz. Ayrıca AK Partili belediyelerimizin daha yakından takibi için, benzer bir sistemi Genel Merkezimizde faaliyete geçireceğiz. Genel ve yerel iktidarlarımız döneminde plansız şehirleşmenin kökünü kuruttuğumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız.

DETAYLAR BİRAZDAN...