Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Asayiş ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen müşterek çalışmalar neticesinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi bilgi sisteminde aranma kaydı bulunan tüm şahıs bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilerle karşılaştırıldığı, hem aranma kaydı olup hem de çeşitli iş yerlerinde çalışan şahısların bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca 30 Ocak 2019 tarihinde adli mercilerden alınan arama kararına istinaden eş zamanlı olarak şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama faaliyeti icra edilmiştir. Arama faaliyeti sonucunda, ‘Karşılıksız yararlanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ölçme, seçme ve yerleştirme başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet, hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından 8 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan bu şahıslardan 5’i tutuklanmış 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.