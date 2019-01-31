Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı” ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Rusya’ya gönderilen heyetle ilgili flaş açıklama
31.01.2019 - 15:00 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Rusya,
601441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601441.aspx
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