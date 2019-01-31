Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı” ifadeleri kullanıldı.