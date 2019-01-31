Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak" dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç stoğu açıklaması
31.01.2019 - 15:49 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı,Fahrettin Koca,
601459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601459.aspx
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