Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik ve KOM Şube ekipleri tarafından sokak çalışmalarında 3 kişi üzerinde yapılan kontroller esnasında toplamda 23,65 gr esrar ve 1,98 gr Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Şahıslar hakkında TCK-191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak) suçundan adli tahkikat yapıldı.
Çankırı'da Hint keneviri tohumu ele geçirildi
31.01.2019 - 15:52 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da polis tarafından yapılan sokak kontrollerinde 3 şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik ve KOM Şube ekipleri tarafından sokak çalışmalarında 3 kişi üzerinde yapılan kontroller esnasında toplamda 23,65 gr esrar ve 1,98 gr Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çankırı İl Emniyet Müdürülüğü,Narkotik ve KOM Şube ekipleri,Hint keneviri,
601462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601462.aspx
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