17 Aralık kumpas davasında, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi
17 Aralık kumpas davasında 25 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi
31.01.2019 - 17:54 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
17 Aralık kumpas davasında, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi
Etiketler : 17 Aralık kumpas,
601496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601496.aspx
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