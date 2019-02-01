Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurucan Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak mazot ve sigarayı bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Şüpheli şahsın ahırının önünde bulunan samanın altına gizlenmiş vaziyette 60’ar litrelik 3 adet jelikan içerisinde toplamda 240 litre mazot ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.