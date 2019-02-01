Jandarma Genel Komutanlığı: Jandarma Genel Komutanlığınca; terörle mücadele harekâtı kapsamında, 01-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 28 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
01.02.2019 - 11:44 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında yurt genelinde yapılan operasyonlarda toplam 28 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : jandarma,
601647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601647.aspx
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