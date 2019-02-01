Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bükreş'te Alman mevkidaşı Mass ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.
Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Mass ile görüştü
01.02.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Almanya Dışişleri Bakanı Mass,
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