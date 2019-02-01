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Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü askerler hakkında karar
01.02.2019 - 12:26 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün darbe girişimine helikopterlerle katılan ve Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,FETÖ,
601666 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601666.aspx
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