Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. 2 Şubat’ta toplanması beklenen Parti Meclisi’nde, Kadıköy, Kartal ve Silivri belediye başkan adaylarının yeniden oylanacağı belirtiliyor. Parti çevrelerinde, Kadıköy’de Aykurt Nuhoğlu’nun, Kartal’da Altınok Öz’ün ve Silivri’de Özcan Işıklar’ın adaylığının parti meclisinde oylanacağı vurgulanıyor.