CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. 2 Şubat’ta toplanması beklenen Parti Meclisi’nde, Kadıköy, Kartal ve Silivri belediye başkan adaylarının yeniden oylanacağı belirtiliyor. Parti çevrelerinde, Kadıköy’de Aykurt Nuhoğlu’nun, Kartal’da Altınok Öz’ün ve Silivri’de Özcan Işıklar’ın adaylığının parti meclisinde oylanacağı vurgulanıyor.
CHP'de Kadıköy, Kartal ve Silivri yeniden masada
01.02.2019 - 14:58 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi’nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde Kadıköy, Kartal ve Silivri ilçelerinin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi’nde yeniden oylanacağı belirtiliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : CHP,Kadıköy,Kartal,Silivri,
601704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601704.aspx
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