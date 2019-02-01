Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Sofa Elhamdo, kız bebeği Turkuyi'yi emzirirken nefessiz kaldığını fark etti. Annenin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp öldüğü belirlenen minik bebeğin cansız bedeni, otopsi için babası Muhammed Elhamdo'nun kucağında Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ölümü ile ailesini yasa boğan bebeğin cenazesi, otopsisi tamamlandıktan sonra toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.