Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Holding’in iftira atması için Sözcü gazetesi patronu Ertuğrul Akbay’dan 350 bin lira aldığı tespit edilen Sabahattin Önkibar’ın gerçek yüzünü Ankara ofisimizde yedi yıl birlikte çalıştığı gazeteci Metin Özer anlattı. O dönem TGRT’nin Ankara Temsilcisi olan Özer gazetemize yaptığı açıklamada “Firavunluk yapan kendisidir” dedi. Özer’in açıklamaları şöyle:

MÜNAFIKLIK YAPARDI

“Ben kurumda 27 sene, Sabahattin ile de 7-8 sene çalıştım. Sabahattin’i bu ülkede en iyi tanıyan adamım. Siz yeteri kadar yazıyorsunuz. Buna bu kadar sayfa ayırmayı bile doğru bulmuyorum. Dün gazetede yazdığınız her şey doğrudur ve Ankara’daki büroda yaşanmıştır. O münafık bir tipti. “Takkeli Firavunlar” diye yazdığı kitapta kendini anlatıyor. Çünkü bugün pek çok iftirada bulunduğu rahmetli Enver Ören’e karşı takkeyle münafıklık yapardı. Biz bunu hiçbir zaman namazda görmezdik. Bugün binlerce iftira attığı, ekmeğini yediği ve parasını çaldığı Enver Ağabey büroya geldiği zaman kurumun mescidine inerdi. Sabahattin, takkeyi takar en ön safha Enver Abi’nin yanında namaza dururdu. O gidene kadar cebinde takke ile gezerdi. Bu yüzden ‘takkeli firavun’luk sıfatı kendisine aittir. Patrona göre kılıktan kılığa girer, gün gelir namaza durur, gün gelir namaz kıldıklarına küfreder.

DEMİREL’E ŞİKÂYET ETTİ

Onun içki içtiğini bilmeyen yoktu. Diğer adı ayyaştı. Geçen ‘İçki fiyatlarına zam geldiğini, ancak kendisinin içki içmediğini’ ifade eden bir yazı yazmış. İnsaf eyle, sen her gün içen adamsın. Senin içtiğini bu piyasada bilmeyen yok.

Birlikte çalıştığımız yıllarda içkinin tuttuğu miktar kadar bir çiçekçiden fatura alıyordu. İçiyor, ama çiçek aldım diyordu. Bunların hepsi belgelendi, dosyaladık.

Beni işten çıkarttırmak için Süleyman Demirel’den mektup getirtti. Çünkü TGRT Ankara Temsilciliğini de üstüne almaya çalışıyordu. Bu yüzden de Mesut Yılmaz’a ve Süleyman Demirel’e yalakalık yapıyordu. Enver Abi’ye ithafen, sırf Demirel’e beni işten çıkarttırmak için gitti mektup yazdırdı.

MUHABİRE TACİZ

12 Eylül öncesinde ülkücülerin yanında Mao’culara saldırırdı. Şimdi de ülkücülere saldırıyor. Çünkü bu, menfaati neredeyse oradadır. Bunun tek menfaati paradır. Bunun yanında muhabir olan nişanlı bir kadını ‘Seni eve bırakayım’ diye yanına alıyor. Yolda cinsel tacizde bulunuyor. Muhabir de kendini arabadan atıyor. Sonra olay ne oldu bilinmiyor. İşten attığı muhabirlerin maaşlarını ödemeyip cebine attığını ben ortaya çıkardım. Ankara’da bunu bilmeyen yok. Bunların hepsini belgelerle dosya hâlinde İstanbul’a gönderdik.”