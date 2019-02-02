Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin haklarında dava açılan sanıkların, dosyadaki net delillere rağmen inkar yolunu seçmesiyle ilgili, ''FETÖ 15 Temmuz darbe davalarında inkar stratejisini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldıkları talimat doğrultusunda uygulamaya koymuşlardır. Örgütün, 'Ne olursa olsun inkar et!', 'Örgütü Akla!', 'Örgüt elemanı arkadaşlarını satma!' şeklinde üç aşamalı inkar stratejisi bulunuyor." dedi.

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda elde edilen deliller kapsamında, haklarında dava açılan sanıklar, mahkemelerde hesap vermeye devam ediyor. Kimi darbe sanıkları, soruşturma aşamasındaki ifadesini dava açıldıktan sonra değiştirirken, kimisi de itiraf içeren ifadelerini geri çekiyor. Darbe sanıklarının birçoğu, yargı karşısında haklarındaki suçlamaları reddedip inkar yolunu seçerken, dosyadaki deliller ise bu savunmaların tam aksini belgeliyor. Birçok darbe davasına müdahil olarak da katılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, darbe davalarında yargılanan sanıkların inkar stratejilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖRGÜT ELEBASININ İFADESİ İNKARA YÖNELTTİ

Avukat Özel, darbe sanıklarının soruşturma aşamasındaki kolluk ile savcılıktaki ifadeleri ve hakeza müdafileri nezaretinde Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları esnasında, yer, zaman, kişi, araç, vakıa bağlamında somut ikrarlarında, kovuşturma safhasında adeta tek bir merkezden kumanda edilirmişcesine, aynı yönde ve istisnasız her birinin şamil inkara yönelmiş olmalarının, firari elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine "dağılmamaları, çözülmemeleri ve paniklememeleri" yönündeki talimatı kapsamında olduğunu söyledi.

İnkar yönteminin, sanıklar tarafından ceza yargılanmalarında kullanılan bir davranış olduğunu ifade eden Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının hemen akabinde ihanetin FETÖ ile irtibatının, faillerin ikrarlarıyla açığa çıktığını söyledi. Özel, firari elebaşı Gülen tarafından 250 vatandaşın şehadeti ve binlerce vatandaşın gazi olmasının "tiyatro" olarak nitelendirildiğine dikkat çekti.

Avukat Özel, örgüt elebaşının bu nitelendirmesinden sonra, tutuklu bulunan örgüt üyeleri üzerinde tekevvün ettirilen örgütsel motivasyonun etkisi altında, sanıkların sistematik tarzda soruşturma safhasındaki ikrarlarından inkara yöneldiğini ifade ederek, bunun aslına bakıldığında örgütsel aidiyetin tezahür edişinin apaçık bir delili olduğunu söyledi.

FETÖ ELEBAŞINDAN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ TALİMAT

İlk olarak elebaşı Fetullah Gülen'in inkar yöntemini seçtiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"15 Temmuz silahlı kalkışması ve kanlı darbe girişiminin hemen akabinde, darbe girişimine katılmış bir kısım sanıkların, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları ve anılan silahlı kalkışmanın da FETÖ/PDY terör örgütünün organizasyonunda gerçekleştiğine dair samimi ikrarlarda bulunmaya başlamaları üzerine, bunun önünü alabilmek amacıyla FETÖ elebaşının alelacele yabancı medya kuruluşlarının karşısına geçerek; kurucusu ve yöneticisi olduğu terör örgütünün düzenlediğine yönelik sınırsız delil ve kanıtın bulunduğu, 250 insanımızın da şehit olmasına neden olan 15 Temmuz darbe kalkışması için pişkince 'tiyatro', 'Hollywood filmi gibi' ifadeler kullanmak suretiyle darbe girişiminin başrolünde olduğunu inkar cihetine giderek, 'Eğer ortada benim bu işe karıştığıma dair kanıt varsa, hemen Türkiye'ye dönerim' sözleriyle adeta gözaltına alınan ve tutuklanan darbeci FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine hangi yönde ifade vermeleri gerektiğine dair üstü örtülü talimat göndermiştir."

Gülen'in ilerleyen süreçte yabancı medya kuruluşlarından birine verdiği sözde röportajda kendini aklamaya dönük "kuru laf kalabalığı" niteliğindeki açıklamalarda bulunduğuna değinen Özel, böylece Gülen'in, adeta 15 Temmuz darbe girişimine iştirak etmekten gözaltına alınan ve tutuklanan örgüt üyesi teröristlere soruşturma ve kovuşturmaları sulandırma bağlamında izlemeleri gereken yolu ve yöntemi de gösterdiğini vurguladı.

FETÖ elebaşının 22 Temmuz'daki ilk sözde sohbetinde, bir yandan gözaltına alınan, tutuklanan örgüt mensuplarına dağılmamaları, çözülmemeleri ve paniklememelerine dair talimatlar verdiğini ifade eden avukat Özel, "Diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti'ni, kucağında oturduğu batılı iş birlikçilerinin müstemlekesi haline getirme amacını havi FETÖ patentli 15 Temmuz darbe girişimine kanlarını dökme pahasına karşı duruş sergilemiş aziz şehitlerimiz ile muhterem gazilerimizi 'ahmaklıkla' itham etme gaflet, dalalet ve hatta apaçık hıyanetini göstermek suretiyle kendi kirlenmiş ve kararmış iç dünyası ve ruh halini dışa kusmuştur." diye konuştu.

"ÖRGÜT ÜYELERİ BİLİNÇLİ OLARAK İNKAR STRATEJİSİ İZLEDİLER"

Darbe girişimine iştirakten tutuklu bulunan bir FETÖ/PDY üyesinin, soruşturma safhasında tutuklu olduğu cezaevindeyken aynı cezaevindeki başka bir askeri personele göndermeye çalışırken yakalanan mesajının içeriğinde, "15 Temmuz'un bir son değil, bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Sürecin bu şekilde devam etmeyeceği ortada. Maç 90 dakika, henüz bitmedi" şeklinde ifadelerin yer aldığını belirten Özel, bunun terör örgütü kurucusu ve elebaşı firari sanık Gülen'in örgütüne dönük direktif ve talimatları doğrultusunda olduğunu söyledi.

Avukat Özel, FETÖ elebaşının "Sabır edin zafer gelecektir. Şiddetli olabilir, bu yangının devam edeceğine kimse inanmıyor. Herkes yerinde dimdik durmalı, Allah'ın huzurunda eğilenler, kimsenin karşısında eğilmez. İdama götürseler bile eğilmez. Bunların hepsinin akıbetine bakarsanız, kanalizasyona yuvarlanıyor gibi bir akıbetle sonuçlanıyor. Hiç tereddüdünüz olmasın." şeklindeki sözlerine dikkat çekerek, "Bu sözleri ile arz etmekte olduğu, bire bir paralelliği ve sanki araya karbon kağıdı konulmuşçasına benzerliğin, işbu noktada yargılanan sanıklar bağlamında soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki ifade ve beyanların farklılaşmasının değerlendirilişinde ve de atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunun sübutunda nazar-ı dikkate alınması, hukuken zorunluluk arz etmektedir." dedi.

Soruşturma aşamasında şüphelinin, kovuşturma aşamasında sanığın, gerçeği söylememe, susma yahut yalan söyleme imkanları arasından bir seçim yapabileceğini ifade eden Özel, "Sanığın yalan söyleme, başka bir deyişle doğruyu söylememe hakkının bulunduğu açıktır. Ancak doğruyu söylememe, FETÖ/PDY üyelerinin karakteristik özelliğine dönüşmüş ve örgüt üyeleri örgütün amaçları doğrultusunda yalan söylemeyi mübah sayan bir anlayış ile hareket ederek, mahkemeler huzurunda bilinçli olarak inkar stratejisi izlemişlerdir." diye konuştu.