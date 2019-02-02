Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri motosikletli iki kişiyi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan zanlıların yere attıkları poşette uyuşturucu haplar ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan bu kişiler, uyuşturucu hapları N.Ö. ve H.Ö'den aldıklarını iddia ettiler. N.Ö. ve H.Ö'nün evinde yapılan aramalarda 206 ecstasy hap ile 18,6 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.