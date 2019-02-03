Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sisteminden (APFIS) karşılıklı sorgulanma yapılmasına imkân tanıyan protokol imzalanmıştı. Parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla başlatılan uygulama çok etkili oldu. Emniyet ve jandarmanın parmak izi paylaşımı sayesinde, 231 PKK, 61 FETÖ, 62 öldürme, 145 uyuşturucu, bin 685 hırsızlık olayı, 581 diğer olaylar olmak üzere son 3 ayda toplam 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Bu olaylarda alınan 7 bin 844 parmak izi ise 3 bin 687 farklı kişi ile irtibatlandı.

9 TERÖR OLAYI AYDINLATILDI

Geçen yılın temmuz ayında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Üçtaş Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Karadeniz Bölge sorumlusu ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır, etkisiz hâle getirilmişti. Yakışır’dan alınan parmak izlerinin OPTES- APFIS veri tabanında bulunan parmak izleriyle karşılaştırılmasıyla, onun 9 faili meçhul terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi. FETÖ ve PKK terör örgütlerine ait 32 bin 727 delilden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de emniyet ve Jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi. İHA