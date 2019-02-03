Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarına da darbe vuruldu. Örgütün en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu temini için kullandığı Doğu ve Güneydoğu’da kenevir tarlaları tek tek kurutuldu.

Terör örgütü PKK’ya yurt içinde ve yurt dışında ağır darbeler indirildi. Örgüte katılım oranı oldukça azaldı. Yapılan operasyonlarla bugüne kadar 377 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz yıl PKK’nın 289 barınağı imha edildi. Bugüne kadar 104’ü SİHA olmak üzere toplamda 769 terörist İHA destekli operasyonlarla etkisiz hâle getirildi.

KENEVİR YERİNE BUĞDAY

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarıyla bitme noktasına gelen PKK’nın finans kaynaklarına da darbe vuruldu. PKK’nın Güneydoğu illerinde ektiği kenevirden elde ettiği uyuşturucuyla hem Avrupa’da hem de Türkiye’de gençleri zehirleyerek 1,5 milyar dolar gelir elde ettiği tespit edilmişti. Özellikle Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçeleri ile Bingöl’ün Genç ilçesinde belirlenen uyuşturucu tarlaları tek tek temizlenerek örgütünün önemli bir gelir kaynağı kurutuldu. 2016 ve 2017 yıllarında söz konusu ilçelerde yapılan operasyonlar sonrası kenevirden temizlenen alanlara buğday ekildi.