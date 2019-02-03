Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Devriye ve Terörle Mücadele Bürosu’ndan 10 polis, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda huzur uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 168 şahsın üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşın huzur ve güveni için devam edeceğini duyurdu.
Asayiş, devriye ve terör ekiplerinden ortak uygulama
03.02.2019 - 10:38 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzur uygulamaları devam ediyor. Polis ekipleri 168 kişinin kimlik sorgusu ve üst aramasını gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,Kızıltepe,asayiş,terör,
602060 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602060.aspx
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