Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Devriye ve Terörle Mücadele Bürosu’ndan 10 polis, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda huzur uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 168 şahsın üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşın huzur ve güveni için devam edeceğini duyurdu.