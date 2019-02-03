Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca o dönem İncirlik Üssü'nde görevli Amerikalı Albay John Walker'dan kendisini Almanya'ya götürmesini talep ettiği tanık beyanlarına yansıdı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın soruşturma aşamasında darbeye katılmadığı ve FETÖ'cü olmadığı yönündeki beyanları, tanık ifadeleriyle çöktü.

Darbe girişimi gecesi Ankara'yı bombalayan jetlere yakıt ikmali sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren ve darbeciler tarafından sözde Adana Sıkıyönetim Komutanı ilan edilen eski Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, emniyet ve savcılık aşamasında FETÖ ile bir bağı olmadığını, darbe girişiminden haberi olmayıp verilen emirleri yerine getirdiğini savunmuştu.

İddianamede, darbe girişimi gecesi eski tuğgeneral Van'ın talimatıyla kaldırılan tanker uçakların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan darbeci uçaklara 10 kez yakıt ikmali yaptığı tespitine yer verildi.

"YAKIT TALEP EDEN UÇAKLARA YAKIT İKMAL EDECEKSİNİZ"

Darbe girişimine katılan F-16 savaş uçaklarına yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının pilotlarından eski üsteğmen Hızır Özyuva ifadesinde, yakıt ikmali emrini, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Van'ın verdiğini anlattı.

Tanker uçağıyla havada yakıt nakli yaptığı belirlenen eski pilot üsteğmen Fatih Akbulut da savcılıkta, "10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, uçuş ekibine 'Kuzey yönüne, Ankara tarafına gideceksiniz, sizden yakıt talep eden uçaklara yakıt ikmali sağlayacaksınız, telsizden kimseyle temas kurmayacaksınız' dedi." şeklinde ifade verdi.

UÇAKLARIN KALDIRILMASI EMRİNİ VEREN KİŞİYİ HATIRLAMADI

Savcılık sorgusunda, "Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden üste bulunan tanker uçaklarının havalandırılması konusunda askeri telefonda emir aldım" diyen Van, "Bu talimatı kim verdi?" sorusuna ise "O sırada uyukladığım için kiminle konuştuğumu tam olarak hatırlamıyorum" yanıtı verdi.

Mahkemede olay günü evde uyuduğu sırada 20.45 civarında Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden arandığını ve iki tanker uçağın kalkış emrinin verildiğini, kendisinin de kuleye giderek kalkış emrini pilotlara ilettiğini ifade eden Van, uçaklar kalktıktan sonra bu çalışmanın terörle mücadele harekatı görevi kapsamında yapıldığını değerlendirdiğini savundu.

Mahkeme Başkanının, uçakların kalkış emrini kimin verdiğini sorması üzerine Van, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden arayan kişiyi hatırlayamadığını iddia etti.

AMERİKALILARDAN ALMANYA'YA KAÇMAK İÇİN YARDIM İSTEMİŞ

Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra İncirlik Üssü'nde görevli Amerikalı askerlerin yanına sığınan Van'ın sabah saatlerinde Amerikalı komutanın odasından teslim alındığı tanık beyanlarına yansıdı.

Akıncı Üssü davasında tanık olarak dinlenen Tümgeneral İrfan Özsert, sanık eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın 16 Temmuz sabahı o dönem İncirlik Üssü'nde görevli Amerikalı Albay John Walker'dan kendisini Almanya'ya götürmesini talep ettiğini bildirdi.

Tümgeneral Özsert, Albay Walker'la darbe girişiminden sonra bir araya geldiğinde, Van'ın Walker'a pasaportunu gösterdiğini ve Almanya'ya götürüp götüremeyeceklerini sorduğunu ve bunun üzerine Walker'ın da bu konuyu üstlerine bildirdiği ve ret cevabı aldığını kendisine söylediğini belirtti.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü Uçak Bakım Tabur Komutanlığında bakım harekat amiri olarak görev yapan tanık Uğraş Topçu da duruşmada, darbe girişiminin FETÖ'cüler tarafından gerçekleştirildiğine nasıl kanaat getirdiğinin sorulması üzerine, "Eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, FETÖ'cü olduğunu bildiğim biriydi. İncirlik'ten uçak kalkıp kalkmadığını takip ettim. İncirlik'ten uçak kalktığını öğrendiğim an bu girişimi FETÖ'cülerin yaptığını anladım." diye konuştu.

Tanık eski kurmay albay Emin Mert de 1985'te gittiği dershanede FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, Hava Harp Okulu'nda eğitim gördüğü süre içinde de örgütle bağının devam ettiğini dile getirdi. Mert, darbe girişimine katılan F-16'lara havada yakıt ikmali yaptıran sanık Van'ın örgüt içerisinde yer aldığını kaydetti.

79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Akıncı Üssü davasında Cumhuriyet Savcısı, 21 Ocak'taki esasa ilişkin mütalaasında, sanık Van hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 , "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan 1 ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Ayrıca mütalaada Van'ın 206 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 120, 22 kişiyi "hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 462, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan ise 15 yıl 9 aya kadar olmak üzere toplam 4 bin 597 yıl 9 aya kadar mahkumiyeti talep edildi.