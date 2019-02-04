Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede çok yol kat ettiklerini belirterek “Bir yılda yapılan çalışmalarla bunu yüzde 50 indirme fırsatını yakaladık. Daha da indireceğiz. Daha dün İstanbul’da bin 200 kilo eroine el koyduk” dedi.

“Okulların önünde uyuşturucu satıcısı buluyorsanız ayağını kırın” şeklindeki sözü üzerine yürütülen tartışmalara açıklık getiren Soylu, şöyle konuştu:

“Bana bazen kızarlar, ‘Çok sert konuşuyorsun, sözünü esirgemiyorsun’ diye. Ben ne yapsaydım? Uyuşturucuyu okulların önünde satanlara ‘Aman onları ufak ufak okşayın, sevin mi’ deseydim. Çocuklarımızı zehirleyenlere, ondan sonra da onları kendilerine köle edenlere ne deseydim? Avrupa’dan Türkiye’ye çok büyük bir sentetik uyuşturucu akını geldi. 2015 ve 2016’da 500’e yakın kişi öldü. 2016’da rakam 920’ye çıktı. Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum. Hemen Cumhurbaşkanımıza gittim. Bir başka terör saldırısı uyuşturucuyla karşı karşıyayız. 2018’de rakam 940 oldu. Ondan sonra arkadaşlarımıza ‘bunun kökünü kurutacağız ve okulların önünde uyuşturucu satıcısı buluyorsanız ayağını kırın’ dedim, kötü mü etmişim Allah’ınızı severseniz.”

Terörle mücadeleye de değinen Bakan Soylu “İçişleri Bakanlığım boyunca Hakkâri’ye 30 defa gitmişim geçen gün söylediler. İstanbul’daki evime 30 defa gittim mi gitmedim mi onu bilmiyorum ama Hakkâri’ye, Şırnak’a onlarca defa gittim. Oraya bir tek şey götürmeye çalışıyoruz, milletimizin merhametini, devletimizin şefkatini, aynı zamanda da kararlılığımızı götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.