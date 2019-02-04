Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Gülaçar, özetle şunları söyledi:

31 Mart mahallî seçimleri bütün Türkiye’de olacağı gibi Van’da da ‘AK Belediyeciliğin’ damgasını vurduğu bir milat olacağını ümit ediyorum. Bazı yerlerde üzülebiliriz ama doğuda yükseleceğimizi, ciddi bir oy alacağımızı düşünüyorum.Geçtiğimiz yıl 1 milyon 50 bin İranlı turistin ziyaret ettiği ülkemizde 900 binini Van’da ağırladık. Bu, Van’ın turizm sektöründeki büyük bir potansiyeli olduğunun göstergesidir. İranlı turistler Türkiye’de kendi evlerindeymiş gibi rahatlar. Türkiye’ye karşı aşırı bir sevgileri var. Van, Türkiye ve İran arasındaki dostluğun köprüsü ve simgesi. İranlı turistler Van’ın yerel ekonomisinde müspet yönde katlı sağlıyor.

hedef 30 milyar dolar

Türkiye ve İran’ın ticaret hacmi 2017 itibarıyla 11 milyar dolar. Birçok olumsuzluğa rağmen bu önemli bir başarı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz. ‘Serbest Ticaret Bölgeleri’ oluşturmak için de teklifimiz var. ABD’nin ambargosu sebebiyle de İran’ın dünyaya açılan kapısı olacağız. Türkiye üzerinden rahat bir nefes alacaklar.