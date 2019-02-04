Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen 30’un üzerinde zırhlı ZPT personel taşıyıcı askeri araç ve komandolar Şanlıurfa sınırına doğru hareket etti.

Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.