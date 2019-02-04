Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya - Konya yolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, yolcu otobüsünde bulunan M.S.’nin uyuşturucu suçundan arandığı tespit edildi. M.S. yakalanırken, yanındaki erkek arkadaşı N.G.'de yapılan üst aramasında ise 30 gram eroin ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınarak Akseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. N.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alanya Cezaevine gönderildi.