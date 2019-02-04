İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2019 ocak ayında 9 bin 463 operasyon yapıldı Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde yer alan teröristlerin de bulunduğu toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı 2019 ocak ayında 9 bin 463 operasyon yaptı
04.02.2019 - 10:27 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 ocak ayında 9 bin 463 operasyon yapıldı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,operasyon,terör,
602292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602292.aspx
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