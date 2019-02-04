Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2019 ocak ayında 9 bin 463 operasyon yapıldı Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde yer alan teröristlerin de bulunduğu toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi.